Addio Totogol | ufficiale lo stop dal gennaio 2022

(Di martedì 7 dicembre 2021) Pensato dal Coni nel 1992 per rilanciare il calo di popolarità del Totocalcio, ilesordì in forma sperimentale il 30 maggio 1994

Advertising

NCN_it : TOTOGOL ADDIO: CHIUDE I BATTENTI LO STORICO ‘CUGINO’ DEL TOTOCALCIO #Totogol #addio #1gennaio #chiusura - SeEarn : TOTOGOL ADDIO: CHIUDE I BATTENTI LO STORICO ‘CUGINO’ DEL TOTOCALCIO #Totogol #addio #1gennaio #chiusura - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Addio Totogol, il ‘cugino’ del Totocalcio chiude dopo quasi 30 anni: Ad… - PressGiochi : Concorsi pronostici: da gennaio 2022 addio al Totogol: - zazoomblog : Da gennaio addio al Totogol: concorso chiuso in vista del Nuovo Totocalcio - #gennaio #addio #Totogol: #concorso -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Totogol

Da gennaioal: concorso chiuso in vista del Nuovo Totocalcio. Dopo 27 anni chiude il concorso Pensato dal Coni per rilanciare il calo di popolarità del Totocalcio (che invece riparirà con una nuova ...Stop al "" a partire dal gennaio 2022. L'Agenzia Dogane e Monopoli manda in pensione il concorso a premi creato dal Coni negli anni 90, cugino del Totocalcio.Il dg Marcello Minenna ha fermato il provvedimento con cui sancisce la fine del Totogol dopo 28 anni: la prima volta nel maggio 1994 ...Stop al Totogol a partire dal gennaio 2022. L’Agenzia Dogane e Monopoli manda in pensione il concorso a premi creato dal Coni negli anni Novanta, cugino ...