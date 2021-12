Traffico Roma del 06-12-2021 ore 13:30 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luceverde Roma dalla redazione Buon pomeriggio ben Trovati al microfono Sonia cerquetani sulla A12 Roma Civitavecchia incidente Concorde allo svincolo di Cerveteri in uscita verso Roma diversi gli incidenti che si sono verificati in queste ore anche sulle strade della capitale è proprio per incidente rallentamenti su via Cassia altezza via Gradoli è in via Maria Lorenzo Longo incrocio con via Pietro D’Assisi altro incidente con code su via di Torrevecchia nei pressi di via Tommaso bernetti ancora chiusa al transito per una manifestazione viale Mazzini tra via Giovanni Nicotera e Lungotevere delle Armi fino alle 13:30 manifestazioni anche in largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del Miur in Piazza Montegrappa per i dettagli di queste e altre notizie potete comunque consultare il sito Roma punto luceverde.it ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio ben Trovati al microfono Sonia cerquetani sulla A12Civitavecchia incidente Concorde allo svincolo di Cerveteri in uscita versodiversi gli incidenti che si sono verificati in queste ore anche sulle strade della capitale è proprio per incidente rallentamenti su via Cassia altezza via Gradoli è in via Maria Lorenzo Longo incrocio con via Pietro D’Assisi altro incidente con code su via di Torrevecchia nei pressi di via Tommaso bernetti ancora chiusa al transito per una manifestazione viale Mazzini tra via Giovanni Nicotera e Lungotevere delle Armi fino alle 13:30 manifestazioni anche in largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del Miur in Piazza Montegrappa per i dettagli di queste e altre notizie potete comunque consultare il sitopunto luceverde.it ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma E' cominciata bene la stagione invernale per l'aeroporto di Birgi Il primo mese ha registrato un totale di 39518 passeggeri e movimenti e un +698% traffico pax e + ... Bergamo, Bologna, Brindisi, Napoli, Parma, Pisa, Roma Ciampino e Fiumicino, Torino, Treviso, ...

Roma, raccordo anulare bloccato dagli attivisti per il clima Raccordo anulare bloccato: protesta degli attivisti per il clima a Roma. In tilt il traffico e la viabilità. Alle 8:30 in orario di punta di ingresso in città, una ventina gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion che hanno attuato la loro protesta ...

Traffico Roma del 06-12-2021 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Quel gran traffico nel cielo di Roma tra sicurezza e sorvoli sul centro Sul grande tema della sicurezza nelle nostre città, e in particolare a Roma, di recente ci siamo concentrati su tutti i problemi, ...

Roma: attivisti bloccano il traffico sul Raccordo Anulare Protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion a Roma lunedì 6 dicembre. Un gruppo di circa 15 persone ha bloccato intorno alle 7.30 il traffico all'altezza dell'uscita Bel Poggio-Fidene esponen ...

