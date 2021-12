Super green pass, l’ultima persecuzione da uno Stato fallito (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella millenaria storia del meretricio burocratico di potere, mai si era assistito a qualcosa di più osceno, nel senso beniano di “fuori di scena”: entra oggi in vigore il Super green pass, quanto a dire la perversione più depravata che mente disumana potesse concepire: serve a diffondere il contagio invece che ad arginarlo, ma soprattutto serve a non far capire più un cazzo a nessuno: neanche Alan Turing riuscirebbe a orientarsi nella selva delirante di distinguo, casistiche, eccezioni, deroghe, applicazioni, controapplicazioni, differenze e se poi il posto in cui si vive cambia di colore, altra trovata da manicomio criminale, tutto si rimescola, tutto si ricomplica. Chi gode a mostrare il greenpass Meccano più che meccanismo, squisitamente carognesco, dimostrazione di forza che non finirà bene anche ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella millenaria storia del meretricio burocratico di potere, mai si era assistito a qualcosa di più osceno, nel senso beniano di “fuori di scena”: entra oggi in vigore il, quanto a dire la perversione più depravata che mente disumana potesse concepire: serve a diffondere il contagio invece che ad arginarlo, ma soprattutto serve a non far capire più un cazzo a nessuno: neanche Alan Turing riuscirebbe a orientarsi nella selva delirante di distinguo, casistiche, eccezioni, deroghe, applicazioni, controapplicazioni, differenze e se poi il posto in cui si vive cambia di colore, altra trovata da manicomio criminale, tutto si rimescola, tutto si ricomplica. Chi gode a mostrare ilMeccano più che meccanismo, squisitamente carognesco, dimostrazione di forza che non finirà bene anche ...

