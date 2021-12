Striscia La Notizia, stasera ritornano le veline Giulia e Talisa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Striscia La Notizia: da stasera, dopo quattro settimane di stop, tornano le veline in carica Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani del bancone del tg satirico di Canale 5 in onda a partire dalle 20:35 condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Striscia La Notizia, stasera dopo 4 settimane ritornano le veline in carica Giulia e Talisa Giulia e Talisa inizialmente hanno fatto un periodo di quarantena fiduciaria dopo un contatto con una persona positiva. Nessuna delle due ha contratto il Covid, ma a Talisa è stata diagnosticata una broncopolmonite e le è stato prescritto un periodo di riposo. Ora stanno bene e, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)La: da, dopo quattro settimane di stop, tornano lein caricaPelagatti eJade Ravagnani del bancone del tg satirico di Canale 5 in onda a partire dalle 20:35 condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari.Ladopo 4 settimanelein caricainizialmente hanno fatto un periodo di quarantena fiduciaria dopo un contatto con una persona positiva. Nessuna delle due ha contratto il Covid, ma aè stata diagnosticata una broncopolmonite e le è stato prescritto un periodo di riposo. Ora stanno bene e, ...

