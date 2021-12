Premier League 2021 2022 | Everton-Arsenal 2-1 | decide Gray al 92?

(Di martedì 7 dicembre 2021) Durava dal 25 settembre scorso il digiuno di vittorie da parte dell’, dal 2-0 contro il Norwich di ben 72 giorni fa. Questa sera, nel Monday night della 15ª giornata di, i Toffees sono tornati alla vittoria, in casa, contro l’in un Goodison Park stracolmo nonostante le difficoltà della squadra. La partita è subito vibrante. Al 45? viene annullato dalla VAR un gol ai padroni di casa, precisamente a Richarlison. Sembra essere tutto apparecchiato per uno 0-0 all’intervallo quando Tierney dalla sinistra mette in mezzo un pallone molto interessante e Odegaard, con una mezza girata di sinistro trafigge Pickford, mandando i Gunners al riposo sul vantaggio. La squadra di Benitez non si disunisce e nel secondo tempo gioca una partita di grande qualità. Al 58? ancora VAR protagonista, ancora su ...

L'Everton frena l'emorragia e batte in rimonta l'Arsenal nel Monday Night della 15ª giornata di Premier League. Al Goodison Park Richarlison si vede strozzare in gola la gioia del gol per due volte dal Var, pescato in fuorigioco, e in mezzo i Gunners passano in vantaggio nel recupero del primo tempo con Odegaard.