Omicron: Ecdc, 30 nuovi casi e 212 in totale in Europa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie conferma 30 nuovi casi di contagio da variante Omicron in Europa, per un totale complessivo di 212 contagiati in 18 paesi: Austria (... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie conferma 30di contagio da variantein, per uncomplessivo di 212 contagiati in 18 paesi: Austria (...

Advertising

TgLa7 : ++ #Omicron: 33 casi in 8 Paesi #Ue, asintomatici o non gravi ++ Lo rende noto il Centro europeo per la prevenzione… - ansaeuropa : Sulla base di fonti disponibili, la maggior parte dei casi ha un legame con viaggi in paesi africani. Legame che pe… - Bubu_Inter : RT @GiovaQuez: L'Ecdc riporta oggi 30 casi aggiuntivi di variante #Omicron confermati nell'UE/SEE, portando il totale a 212 casi confermati… - ModernoAlex : RT @GiovaQuez: L'Ecdc riporta oggi 30 casi aggiuntivi di variante #Omicron confermati nell'UE/SEE, portando il totale a 212 casi confermati… - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: L'Ecdc riporta oggi 30 casi aggiuntivi di variante #Omicron confermati nell'UE/SEE, portando il totale a 212 casi confermati… -