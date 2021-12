Morta Matha De Laurentiis | Capri | Napoli e tutto lo show business piangono per la morte improvvisa della produttrice cinematografica moglie di Dino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Aveva la forma di una noce avvelenata. Il verdetto era già destino. Inoperabile. Ecco la storiabestiaccia che Martha ha scambiato all’inizio per un mal di testa insistente dovuto a stress da covid. Erano mesi in cui i controlli di routine si rimandavano. E Martha, una donna fatta di roccia e sogni, aveva posticipato il suo. Fino a settembre del 2020, in partenza daper il Festival di Venezia, di cui era giurata, sviene all’improvviso. Ricoverata d’urgenza, la diagnosi, tumore diffuso al cervello, lasciava poche speranze. La nostra è stata un’amicizia recente ma solida, costellata di tanti bei progetti. Mi confessò che per amor delle figlie, mezze napoletane, le avrebbe fatto piacere avere la cittadinanza onoraria a, suo marito, le ripeteva sempre: “La vita è troppo breve per non essere ...