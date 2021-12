Morandi contro Ranieri, ovvero vogliamo più bene alla mamma o al papà? (Di lunedì 6 dicembre 2021) La cosa più bella interrotta dalla pandemia era la residenza di Gianni Morandi al Duse, il teatro di Bologna dove da piccola andavo a piedi da casa a vedere Vittorio Gassman e da grande in treno apposta per sentire Banane e lampone. Come nelle residenze di Broadway – Morandi è il nostro Springsteen – tra una canzone e l’altra Gianni raccontava la sua vita. Il mio episodio preferito era quello in cui smetteva d’essere aspirante qualcosa, e faceva quello che in quegli anni era il gran salto: andava al Cantagiro. Ma la mamma lo avvisava che non avrebbe tifato per lui: mica poteva tradire Claudio Villa. Per noialtre vegliarde – per noi persino più vegliarde di quanto lo fosse la mamma di Morandi quando il figlio cominciò una delle carriere più lunghe della storia del pop italiano – questo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 dicembre 2021) La cosa più bella interrotta dpandemia era la residenza di Giannial Duse, il teatro di Bologna dove da piccola andavo a piedi da casa a vedere Vittorio Gassman e da grande in treno apposta per sentire Banane e lampone. Come nelle residenze di Broadway –è il nostro Springsteen – tra una canzone e l’altra Gianni raccontava la sua vita. Il mio episodio preferito era quello in cui smetteva d’essere aspirante qualcosa, e faceva quello che in quegli anni era il gran salto: andava al Cantagiro. Ma lalo avvisava che non avrebbe tifato per lui: mica poteva tradire Claudio Villa. Per noialtre vegliarde – per noi persino più vegliarde di quanto lo fosse ladiquando il figlio cominciò una delle carriere più lunghe della storia del pop italiano – questo ...

