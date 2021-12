Mancini valuta l’attacco per i playoff | due giovani scalpitano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Da poche settimane si è metabolizzata l’idea dello spareggio per la nostra nazionale ma è già tempo di trovare nuove soluzioni, soprattutto per. L’unico problema rimasto aè relativo all’attaccante, vista la mancanza dei gol di Ciro Immobile che sembra voler destinare solo alla Lazio. Italia Nazionale Tutto suiMisterè un’ esperto dei(vedi l’esordio di Zaniolo), chi meglio di lui saprà sfruttare i gioiellini sfornati in casa Sassuolo? Raspadori – Scamacca, la coppia su cui il ct potrà puntare a Marzo e che ora sta già stupendo in campionato a suon di gol e vittorie. Grazie all’aiuto di mister Italiano, i due ragazzi stanno avendo un grande rendimento che sta sicuramente attirando l’attenzione di, oltre a quelle delle big. ...

Mancini ha un martello pneumatico che batte nella testa, la qualificazione al Mondiale. Il terzo mese del 2022 sarà decisivo per il dentro o fuori degli azzurri. Il ct ne ha parlato anche ieri a Sky d ...