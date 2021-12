Leclerc Gp Arabia | una gara sottotono

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri 5 Dicembre 2021 si è corso il Gp d’e per la Ferrari non è stata una prestazione brillante. Lo stesso pilota del Cavallino Charleslo ha dichiarato al termine della, visto che si è accorto che qualcosa non andava. Anche per il collega Sainz le cose non sono state per nulla facili e il team avrà molto su cui riflettere. Andiamo a conoscere le parole di. Verstappen penalità: il comunicato FiaGp: una pista deludente Nel folle caos di Gedda la Ferrari torna a casa con un settimo ed un ottavo posto finali che sanno di premio di consolazione in una pista dalla quale la Ferrari avrebbe potuto trarre molte più soddisfazioni ma in questa stagione purtroppo latinano. Il terzo posto nel campionato costruttori non è blindato ancora ...