Latina “Scarcera mio figlio” | la mamma di un detenuto aggredisce il giudice

(Di lunedì 6 dicembre 2021)– Si sono vissuti momenti di paura stamattina al primo piano dl Palazzo di Giustizia di. Una donna, ladi un, pare abbia raggiunto l’ufficio del Gip Giuseppe Cario e iniziato a urlare per chiedere lazione del. La donna è stata sentita gridare contro il magistrato che aveva apposto la firma sull’ordinanza di custodia cautelare in carcere delil quale, intanto, chiuso nel carcere di, da diversi giorni ha iniziato lo sciopero della fame. La donna è stata allontanata dai carabinieri in servizio in Tribunale e affidata a una pattuglia della Polizia. Una vicenda per la quale è scattata immediata la solidarietà nei confronti delCario. Non di meno l’Associazione Nazionale ...