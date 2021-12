La nuova collezione di Swatch dedicata ai Peanuts perfetta per i regali di Natale

(Di lunedì 6 dicembre 2021) In vista delè utile fare mente locale e adocchiare quelle proposte sul mercato che potrebbero rendere felici, ad esempio, i fan dei. Iconico fumetto entrato ben presto nella cultura popolare, ha trovato unacasa inche ha lanciato una capsule collectionper le vacanze natalizie. La proposta 2021 propone colori frizzanti e riporta in voga il fascino di quei personaggi nati dalla penna di Charles M. Schulz. Pubblicata negli anni ’50, la storia ha ottenuto un riscontro globale entrando ben presto nel cuore di tantissime persone. Ed è sfruttando quella fama chequest’anno ha voluto riaccendere la passione per irendendoli protagonisti dei suoi orologi. Visualizza questo post su ...

Advertising

TuttoDisneyLand : @shopDisney lancia una collezione esclusiva Le avventure di Bianca e Bernie. Spendi 20€ sugli articoli partecipant… - magicamirta : RT @LaVeritaWeb: Il fatturato del gruppo, che il prossimo anno aprirà una nuova boutique negli Usa, da inizio 2021 è cresciuto del 64%. Pre… - CenforInt : LexisNexis TotalPatent One, la più ampia collezione online di letteratura brevettuale. Oggi con una nuova interfacc… - Veritatisvis : @moonflovers Io spero sempre facciano una nuova collezione con vecchi personaggi ?? - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Il fatturato del gruppo, che il prossimo anno aprirà una nuova boutique negli Usa, da inizio 2021 è cresciuto del 64%. Pre… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova collezione

Il Nuovo Torrazzo

L aMaisons du Monde Natale 2021 propone una serie di strepitose e originali decorazioni per addobbare tutta la casa. Ogni angolo della propria abitazione potrà vantare creazioni ...Lo fa tramite Lily Aldridge e Joam Smalls, scelte come volto dellaad campaign che lancia la specialeper le feste di fine anno. Amicizia, condivisione, gioia sono al centro della ...Il campione olimpionico di vela Ruggero Tita sarà il brand ambassador per tutto il 2022 di Sail-O Gioielli Milano ...Come annunciato alcune settimane fa da Alessandro Antonello, l'Inter ufficializza una nuova collaborazione di tre anni con Moncler come Official Formal Wear Partner. "La collaborazione - si legge nel ...