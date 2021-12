Inter, deciso il prossimo rinnovo: ha convinto la dirigenza! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un punto dal primo posto in Serie A, qualificazione agli ottavi in Champions League e un gioco spettacolare: ecco i tre assi nella manica di Simone Inzaghi. Società e tifosi sono molto contenti di questo inizio anno del tecnico nerazzurro, quasi inaspettato e soprattutto difficile da mantenere visti gli addii dei big e uno scudetto da difendere. Inter Inzaghi rinnovo Con questi ingredienti Inzaghi sta conquistando tutto il mondo Inter e soprattutto un possibile rinnovo, nonostante l’arrivo da soli pochi mesi. Il contratto attualmente in scadenza nel 2023 sarà rivalutato dalla società già nei prossimi mesi, con una proposta di rinnovo fino al 2025. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un punto dal primo posto in Serie A, qualificazione agli ottavi in Champions League e un gioco spettacolare: ecco i tre assi nella manica di Simone Inzaghi. Società e tifosi sono molto contenti di questo inizio anno del tecnico nerazzurro, quasi inaspettato e soprattutto difficile da mantenere visti gli addii dei big e uno scudetto da difendere.InzaghiCon questi ingredienti Inzaghi sta conquistando tutto il mondoe soprattutto un possibile, nonostante l’arrivo da soli pochi mesi. Il contratto attualmente in scadenza nel 2023 sarà rivalutato dalla società già nei prossimi mesi, con una proposta difino al 2025. Daniele Scrazzolo

Advertising

AlfredoPedulla : #JulianAlvarez: anche il #Milan è in #Argentina con #Moncada e andrà in #Brasile (come l’#Inter). La #Juve ha appre… - MaxMairold : Certo che fare foto in bianco e nero di un giubbotto nero su sfondo grigio scuro non mi pare una gran genialata di… - SpazioInter : Prossimo rinnovo deciso in casa Inter: la scelta - - vivoperlinter : Il momento magico di #Inzaghi e la decisione dell'#Inter su di lui - alessan28580338 : @edEr99865 @bauzian No ogni uno fa quello che vuole ma essendo un giornalista del Inter e gli si fa un opinione e n… -