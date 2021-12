Il super green pass spinge le prime dosi, è boom di inoculazioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'avvicinarsi del Natale spinge tanti ad effettuare la terza dose per arrivare 'coperti' alle feste, e le nuove restrizioni legate al certificato verde finiscono per convincere molti indecisi, anche se restano quasi 6 milioni di over 30 non vaccinati Leggi su rainews (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'avvicinarsi del Nataletanti ad effettuare la terza dose per arrivare 'coperti' alle feste, e le nuove restrizioni legate al certificato verde finiscono per convincere molti indecisi, anche se restano quasi 6 milioni di over 30 non vaccinati

Advertising

NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - TedGrishFontain : RT @Roby86341796: A Norcia.....i ristoratori sono favorevoli al super green pass......ricordatevelo poi - LiciaRonzulli : ?? Prima cena con super green pass. Semplice e immediato, uno strumento che permette di rimanere APERTI e proseguir… -