David Bowie | l’omaggio a Biff Rose con “Fill Your Heart”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) A quasi 50 anni dall’uscita dell’album di“Hunky Dory” è giusto ricordare lo straordinario lavoro del cantautore britannico. Nel suo disco un omaggio a 4 artisti: Andy Warhol, Bob Dylan, Lou Reed e. “”, spesso considerata come opera diè infatti una cover di quest’ultimo. Fuproprio a rendere celebre il brano.non ebbe mai un grande successo e ad ora vive quasi come un mendicante. Un omaggio di, cantante quasi sconosciuto Il 17 dicembre 2021 verrà festeggiato il 50º anniversario dall’uscita dell’album di“Hunky Dory“. Si ...

Advertising

nisamdoma146 : Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) by David Bowie - R_Tavarez : @asfarq Será? *no fone de ouvido* Space Oddity David Bowie 3:30 ????-… - doctormabuse18 : 1999, David #Bowie doppia un videogioco, si chiama #OMICRON. Ascoltate. È una predizione. - radiokemonia : Stai ascoltando: David Bowie-Fashion (1999 Remaster) La musica anni 80 solo su - LDeSantis2 : Domani trovà er posto ndo visita er neurochirurgo sarà peggio de uscì dar labirinto ndo finisce Alice o da quello n… -

Ultime Notizie dalla rete : David Bowie

Rockol.it

"È il nostro 'Let's dance'", ha più volte ripetuto il frontman, riferendosi al disco che nell''83 videbuttarsi sulla disco music, complice la collaborazione con Nile Rodgers degli Chic. ...Attore protagonista in film diretti da Wertmuller e Bellocchio, nome di punta del Festival di Sanremo e di Amici, ma anche di big del pop e del rock come, Sting, U2. La direzione di ...L'omaggio di David Bowie a Biff Rose. "Fill your heart": cover del cantante americano. È la canzone di apertura del vinile di "Hunky Dory" ...06 dic 2021 - Ricorre il 17 dicembre il cinquantesimo anniversario della pubblicazione dell'album "Hunky Dory"; lo raccontiamo canzone per canzone ...