Commercio, Istat: calano le vendite online, per la prima volta dal 2016 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Moderata crescita per le vendite al dettaglio: ottobre +0,1% su mese, +3,7% anno. A determinare il segno positivo sono i beni non alimentari Leggi su rainews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Moderata crescita per leal dettaglio: ottobre +0,1% su mese, +3,7% anno. A determinare il segno positivo sono i beni non alimentari

Advertising

Agricolae1 : Commercio al dettaglio, @istat_it : crescono i piccoli, in calo la Gdo - andreastoolbox : Commercio, Istat: calano le vendite online, per la prima volta dal 2016 - Rai News - maggiorano : Coronavirus oggi. Austria, obbligo vaccinale: 600 euro di multa a trimestre per no vax - Commercio: Istat, calano v… - fainformazione : Istat, l'andamento del commercio al dettaglio ad ottobre 2021 L' Istat , ad ottobre , stima una lieve crescita de… - fainfoeconomia : Istat, l'andamento del commercio al dettaglio ad ottobre 2021 L' Istat , ad ottobre , stima una lieve crescita de… -