Come usare Google Meet: funzioni migliori e opzioni da modificare (Di lunedì 6 dicembre 2021) La pandemia di COVID-19 ha costretto molte persone ad adattarsi a nuovi metodi di lavoro, compresi anche gli insegnanti e gli studenti di tutte le scuole italiane. Tra gli strumenti per lo smart working, quelli che più sono diventati fondamentali e necessari sono quelli per fare videoconferenze e video riunioni in streaming, in modo da poter organizzare attività di gruppo. Tra le piattaforme più utilizzate per le videoconferenze che supportano tanti spettatori e partecipanti contemporaneamente, la più nota e utilizzata al mondo è diventata Zoom, per la sua semplicità, le sue numerose funzioni ed il fatto che si può utilizzare gratis.Google Meet è molto più semplice e con meno funzioni rispetto a Zoom, ma è diventata invece la piattaforma più utilizzata per la didattica a distanza, la DAD, anche perché integrato in ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 6 dicembre 2021) La pandemia di COVID-19 ha costretto molte persone ad adattarsi a nuovi metodi di lavoro, compresi anche gli insegnanti e gli studenti di tutte le scuole italiane. Tra gli strumenti per lo smart working, quelli che più sono diventati fondamentali e necessari sono quelli per fare videoconferenze e video riunioni in streaming, in modo da poter organizzare attività di gruppo. Tra le piattaforme più utilizzate per le videoconferenze che supportano tanti spettatori e partecipanti contemporaneamente, la più nota e utilizzata al mondo è diventata Zoom, per la sua semplicità, le sue numeroseed il fatto che si può utilizzare gratis.è molto più semplice e con menorispetto a Zoom, ma è diventata invece la piattaforma più utilizzata per la didattica a distanza, la DAD, anche perché integrato in ...

Advertising

AndreaVallascas : I minori privi di green pass per fare valere il loro diritto allo studio dal 6 Dicembre andranno a scuola con la sl… - riotta : .@ft propone a @EmmanuelMacron e @BorisJohnson di usare il patto Italia-Francia siglato da #Draghi e #Mattarella… - La7tv : #lariachetira @Ignazio_LaRussa (Fratelli d'Italia): 'Vogliono trasformare la variante Omicron in una variabile per… - FacciamoChia2 : #lariachetirala7 Dite al Polisbad #GirolamoLaquaniti che ha il cervello bacato come uno scarafaggio! La peggior fec… - Astolfo84 : RT @colas: Mi piacerebbe discutere seriamente di quando la critica musicale italiana tornerà a parlare di musica senza usare il numero degl… -