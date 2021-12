Carlo Calenda da record: pioggia di donazioni dal mondo delle imprese (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex ministro delle Industria ha raccolto più di un milione e mezzo di euro in un anno. Le elargizioni più generose sono arrivate dal patron di Prada, Patrizio Bertelli, dagli Zegna, dai Rocca della Techint e da Giovanni Arvedi, a capo dell’omonimo gruppo siderurgico Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex ministroIndustria ha raccolto più di un milione e mezzo di euro in un anno. Le elargizioni più generose sono arrivate dal patron di Prada, Patrizio Bertelli, dagli Zegna, dai Rocca della Techint e da Giovanni Arvedi, a capo dell’omonimo gruppo siderurgico

Advertising

HuffPostItalia : Carlo Calenda si candida a Roma contro Giuseppe Conte - Frances47226166 : RT @Cortez1958: Carlo Calenda vorrebbe candidarsi a Roma contro Conte. Nata vot! Per fare cosa? Per prendere ancora una volta per il culo… - DRUGHI70043383 : @Moonlightshad1 Carlo Calenda, quello che NON voleva il taglio dei parlamentari, ogni nemico del movimento spera ch… - STelefonando : RT @salvini_giacomo: Dice Carlo Calenda a @repubblica che adesso che Conte ha rifiutato la proposta del Pd, lui non si candida più. Pareva… - DiegoNatoli2 : RT @legenrehumain: @La_manina__ E comunque a me nella vita sono stati più utili i venditori di bibite allo stadio che Carlo Calenda. -