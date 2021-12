Borsa | Hong Kong apre a - 1 | 30% | tonfo Evergrande e Alibaba

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ladila settimana in forte correzione sui timori di un rialzo dei tassi negli Usa e della stretta di Pechino sui settori hi - tech e immobiliare: l'indice Hang Seng segna nelle ...

La Repubblica

La Borsa di Hong Kong apre la settimana in forte correzione sui timori di un rialzo dei tassi negli Usa e della stretta di Pechino sui settori hi-tech e immobiliare: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un calo dell'1,30%. Il Weibo ufficiale di 'Didi Travel' ha dichiarato: 'Dopo un attento studio, la società inizierà il delisting alla Borsa di New York e avvierà i preparativi per la quotazione a Hong Kong'.