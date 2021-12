Birmania | Aung Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Nobel per la pace e politica birmanaSan Suu Kyi è statada un tribunale del Myanmar a 4di prigione per le accuse di incitamento al dissenso contro i militari e violazione ...

Il Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a 4 anni di prigione per le accuse di incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure anti Covid. Lo ha annunciato ... Alcune persone, tra le quali c'era anche chi portava striscioni a sostegno della leader deposta Aung San Suu Kyi, sono state investite e sono cadute a terra mentre altre sono fuggite.