Apple colpita dalla crisi dei semiconduttori | gli iPhone 13 saranno introvabilii?

(Di lunedì 6 dicembre 2021)è stata costretta a rivedere le stime di vendita del nuovo13: la compagnia è costretta a produrne meno del previsto. A settembreha presentato il nuovissimo modello di. La compagnia americana continua ad essere leader del settore mobile nonostante la concorrenza in questi anni si sia fatta agguerritissima e presenti dei modelli con specifiche simili ai suoi prodotti ma con costi decisamente più contenuti. Per questo motivo la compagnia ha deciso di puntare non solo sulla potenza dell’hardware ma anche sulla solidità dello strumento: le nuove scocche deglisono infatti resistentissime agli urti e dunque offrono un nuovo motivo per essere preferite alla concorrenza. Lo scorso anno12 è stato un grosso successo commerciale, anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Apple colpita

Periodico Italiano

Daily, giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - ... - Advertisement - L'Emilia - Romagna, regione particolarmentenegli ultimi anni da gelate tardive e ...... conquista Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, mentre Arisa seppur piacevolmenteha dichiarato di ...Music, Sangiovanni l'artista più ascoltato del 2021 Il 1 dicembre 2021Music ha svelato ...Sarà un 2022 pieno di prodotti e di novità per Apple che non solo si appresta a chiudere il cerchio della messa in atto dei processore ARM abbandonando definitivamente quelli Intel, ma proporrà sul me ...Tantissimi nuovi prodotti targati Apple in arrivo nel 2022: dal visore AR della Mela ai redesign per iPad, MacBook e Mac Pro, e non solo ...