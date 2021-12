VIDEO Lens-PSG 1-1, Wijnaldum salva Pochettino in extremis: gol e highlights (Di domenica 5 dicembre 2021) Un gol al 92? di Georgino Wijnaldum salva il PSG nella trasferta di Lens, nella diciassettesima giornata della Ligue 1: guarda gli highlights Leggi su mediagol (Di domenica 5 dicembre 2021) Un gol al 92? di Georginoil PSG nella trasferta di, nella diciassettesima giornata della Ligue 1: guarda gli

Advertising

Beate721 : RT @SkySport: ?? CHE PAPERA NAVAS ??????? Il suo errore costa l'1-1 sul campo del Lens ?? L'episodio ?? - SkySport : ?? CHE PAPERA NAVAS ??????? Il suo errore costa l'1-1 sul campo del Lens ?? L'episodio ?? - Maria33759436 : Papera di Keylor Navas in Lens-Psg. E Donnarumma osserva dalla panchina… [VIDEO] - needruang : RT @STLEONARDOASR: Marco Verratti vs RC Lens #VerrattiFC #PSGRCL #PSG #Verratti - Sport_Fair : Papera di #KeylorNavas in occasione di #LensPsg: l'estremo difensore protagonista in negativo in #Ligue1 -