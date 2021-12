Verissimo, Cicciolina single si racconta: “Gli uomini? Volevano sottomettermi” (Di domenica 5 dicembre 2021) Intervistata a Verissimo, Cicciolina (vero nome Ilona Staller) ha raccontato della sua vita sentimentale e degli uomini della sua vita Nella puntata di oggi di Verissimo, è stata ospitata Ilona Staller, in arte Cicciolina per raccontare la sua vita prima di diventare famosa fino al matrimonio con l’artista Koons e alla sua vita sentimentale. L’ex pornostar ha lavorato come spia, modella e anche come cameriera quando viveva ancora in Ungheria. Infatti, ha spiegato di essere cresciuta in una famiglia povera ma semplice. Una volta arrivata in Italia si sposa con il suo primo marito, del quale ha raccontato: «Era un calabrese verace, molto geloso. Quando chiesi il divorzio mi disse di sì a patto che pagassi tutte le spese legali». L’ex deputata ha inoltre ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 5 dicembre 2021) Intervistata a(vero nome Ilona Staller) hato della sua vita sentimentale e deglidella sua vita Nella puntata di oggi di, è stata ospitata Ilona Staller, in arteperre la sua vita prima di diventare famosa fino al matrimonio con l’artista Koons e alla sua vita sentimentale. L’ex pornostar ha lavorato come spia, modella e anche come cameriera quando viveva ancora in Ungheria. Infatti, ha spiegato di essere cresciuta in una famiglia povera ma semplice. Una volta arrivata in Italia si sposa con il suo primo marito, del quale hato: «Era un calabrese verace, molto geloso. Quando chiesi il divorzio mi disse di sì a patto che pagassi tutte le spese legali». L’ex deputata ha inoltre ...

