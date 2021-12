Scontro con il governo, Volpe attiva la dad per alunni in quarantena (Di domenica 5 dicembre 2021) di Erika Noschese È Scontro tra il ministero dell’Istruzione e il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe. Ad accendere la polemica la decisione del ministro Patrizio Bianchi di non attivare la didattica a distanza per gli studenti campani in quarantena. Il primo cittadino del comune picentino parla di scelta “assurda” e rivendica il diritto allo studio tanto da decidere di attivarsi autonomamente per concedere ai ragazzi positivi al covid, a Bellizzi, di frequentare la scuola con la modalità della dad. “Io non so a volte la ragione e l’utilità di alcune imposizioni. Specialmente sui bambini – ha dichiarato il sindaco Volpe – Non capisco dove vengono elaborate alcune idee. A me (a noi) francamente sembra solo una esagerazione senza una buona ragione. Premesso che non sono riuscito a trovare ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 5 dicembre 2021) di Erika Noschese Ètra il ministero dell’Istruzione e il sindaco di Bellizzi Mimmo. Ad accendere la polemica la decisione del ministro Patrizio Bianchi di nonre la didattica a distanza per gli studenti campani in. Il primo cittadino del comune picentino parla di scelta “assurda” e rivendica il diritto allo studio tanto da decidere dirsi autonomamente per concedere ai ragazzi positivi al covid, a Bellizzi, di frequentare la scuola con la modalità della dad. “Io non so a volte la ragione e l’utilità di alcune imposizioni. Specialmente sui bambini – ha dichiarato il sindaco– Non capisco dove vengono elaborate alcune idee. A me (a noi) francamente sembra solo una esagerazione senza una buona ragione. Premesso che non sono riuscito a trovare ...

