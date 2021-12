Roma, turista minacciata e rapinata sul bus: paura in Via Flaminia (Di domenica 5 dicembre 2021) Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia hanno arrestato un 45enne slovacco, senza fissa dimora e con precedenti, che, a bordo di un bus in via Flaminia, ha derubato una turista sfilandole il portafoglio dalla borsa e, non contento, l’ha minacciata con una lametta e l’ha spintonata al fine di guadagnarsi la fuga scappando alla prima fermata utile. I Carabinieri lo hanno bloccato poco dopo rinvenendo oltre alla refurtiva appena asportata anche un altro portafogli, risultato rubato qualche ora prima L’arrestato dovrà rispondere di rapina impropria e ricettazione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021) Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazionehanno arrestato un 45enne slovacco, senza fissa dimora e con precedenti, che, a bordo di un bus in via, ha derubato unasfilandole il portafoglio dalla borsa e, non contento, l’hacon una lametta e l’ha spintonata al fine di guadagnarsi la fuga scappando alla prima fermata utile. I Carabinieri lo hanno bloccato poco dopo rinvenendo oltre alla refurtiva appena asportata anche un altro portafogli, risultato rubato qualche ora prima L’arrestato dovrà rispondere di rapina impropria e ricettazione. su Il Corriere della Città.

