Juve-Genoa 2-0, gol di Cuadrado e Dybala (Di domenica 5 dicembre 2021) La Juventus batte il Genoa per 2-0 nel posticipo della 16esima giornata della Serie A. Il successo consente ai bianconeri di salire a 27 punti, al quinto, posto, con la Fiorentina. La formazione allenata da Allegri è lontana 7 lunghezze dal quarto posto occupato dall’Atalanta ed è a -11 dal Milan capolista. La vittoria della Juve è più netta di quanto dica il risultato. Allo Stadium, i padroni di casa sbloccano il risultato al 9? con Cuadrado, che fa centro direttamente su calcio d’angolo. La parabola inganna Sirigu, 1-0. Il portiere rossoblu si riscatta ampiamente con una serie impressionante di parate. Nel primo tempo nega il gol a DeLigt e Morata con 3 interventi in pochi secondi. Nella ripresa continua a respingere qualsiasi cosa arrivi dalle sue parti. Il bunker ligure cede definitivamente all’82’. Ennesima ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Lantus batte ilper 2-0 nel posticipo della 16esima giornata della Serie A. Il successo consente ai bianconeri di salire a 27 punti, al quinto, posto, con la Fiorentina. La formazione allenata da Allegri è lontana 7 lunghezze dal quarto posto occupato dall’Atalanta ed è a -11 dal Milan capolista. La vittoria dellaè più netta di quanto dica il risultato. Allo Stadium, i padroni di casa sbloccano il risultato al 9? con, che fa centro direttamente su calcio d’angolo. La parabola inganna Sirigu, 1-0. Il portiere rossoblu si riscatta ampiamente con una serie impressionante di parate. Nel primo tempo nega il gol a DeLigt e Morata con 3 interventi in pochi secondi. Nella ripresa continua a respingere qualsiasi cosa arrivi dalle sue parti. Il bunker ligure cede definitivamente all’82’. Ennesima ...

