Gli scacchi sono uno Squid Game. E Carlsen è il mattatore (Di domenica 5 dicembre 2021) You Are Your Best Moves: tu sei la tua mossa migliore. E perdi. Tu sei quel che di meglio riesci a fare. Dipende solo da te. Conta la tua capacità, la tua abilità, la tua intelligenza. Non la fortuna, il destino, o il favore degli dei. La tua sorte è nelle tue mani. E perdi: lo capisci, ora, perché gli scacchi sono lo sport più violento che esista? You Are Your Best Moves: sono le parole scritte a caratteri cubitali sul fondale della sala da gioco allestita a Dubai, per il match mondiale di scacchi tra il campione del mondo, il norvegese Magnus Carlsen, e lo sfidante, il russo Ian Nepomniachtchi. Ma gli scenografi di The Squid Game potrebbero usarle altrettanto bene per uno dei giochi spietati della seconda stagione della serie, se vi sarà. Non dico che la componente ...

