Advertising

sportli26181512 : Dal Triplete alla tripletta, l'incubo di Mourinho - duemila62010 : @ncorrasco @MassimoTurrini7 E cmq palla a terra sapevamo creare molto anche l'anno del Triplete e pure lo scorso an… - LorenzoParisi63 : Dal triplete alla tripletta ?? - docdav74 : @augustociardi75 Dal triplete a tre pere è un attimo@#Mourinho #RomaInter - StudioLegaleDDC : @RInfascelli Dal triplete a tre pere è un attimo@#Mourinho #RomaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Triplete

ROMA - Il passato che fa a pezzi il presente. Sempre disi tratta, ma diversa la storie e gli umori. Peggio di così. Il già notevole e fantasioso repertorio dell'incubo romanista si aggiorna di un altro capitolo e questa volta la faccia più penosa,...In pochi giorni i nerazzurri ritrovano il tecnico dele lo stadio in cui il sogno si è ... I nerazzurri non subiscono goldestro di Mertens a riaprire la sfida di San Siro (poi vinta 3 - 2 ...Due Josè e due facce per un uomo che avrebbe volentieri pagato di suo per cancellare questa partita dal calendario. Il primo Mou, all’inizio, tumefatto dall’emozione che si gratta la testa. Lui in pan ...Dopo undici anni il tecnico portoghese ritrova la sua ex squadra. Inzaghi: «Ha fatto la storia, ma dobbiamo batterlo» ...