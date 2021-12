Chiaroscuro Quirinale Luci e ombre del trattato secondo Castiglioni Iai

Leggi su formiche

(Di domenica 5 dicembre 2021) Quando si studia la storia dell’integrazione europea, presto o tardi ci si imbatte in un’espressione sovente usata per descrivere l’alleanza costruita al termine della Seconda guerra mondiale tra Parigi e Berlino, ossia quella del “motore franco-tedesco”. L’ immagine è suggestiva perché indica una spinta propulsiva per uno scopo comune, una direzione che i due Stati consapevolmente hanno preso viaggiando verso una meta unica. Questa meta unica è, semprela letteratura, la costruzione di un’unione sovranazionale europea. Ovviamente i fatti sono sempre più complessi di come vengono narrati e questo motore, che tanto bene ha funzionato nell’assicurare una pace quasi secolare al continente, spesso ha minacciato di fermarsi e non ripartire più. Per riavviarlo sono stati necessari diversi interventi di rinnovo e manutenzione: quello del...