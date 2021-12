C’è bisogno di un centro federalista. Con un nome per il Colle. Parla Binetti (Di domenica 5 dicembre 2021) Per uno che ha alle spalle la sua storia, ammettere che “l’esperienza della Dc è irripetibile” è uno sforzo titanico. Ma allo stesso tempo l’occasione per rilanciare “una Margherita 2.0”. Coniugare al presente una delle esperienze botaniche in assoluto più felici per l’area centro-progressista. Clemente Mastella ha lanciato il nuovo partito “Noi di centro” perché “avverte l’esigenza di un movimento politico che intercetti i tanti apolidi che hanno ingrossato le fila dell’astensionismo”. Dall’altra parte della cornetta risponde Paola Binetti, una che del centrismo ha fatto la sua cifra peculiare e che ha vissuto da protagonista la stagione della Margherita. Senatrice di lungo corso, segretaria della presidenza del Senato, è stata eletta in quota Udc. E, da quell’angolo di prospettiva, osserva la politica con la lungimiranza dei decani ... Leggi su formiche (Di domenica 5 dicembre 2021) Per uno che ha alle spalle la sua storia, ammettere che “l’esperienza della Dc è irripetibile” è uno sforzo titanico. Ma allo stesso tempo l’occasione per rilanciare “una Margherita 2.0”. Coniugare al presente una delle esperienze botaniche in assoluto più felici per l’area-progressista. Clemente Mastella ha lanciato il nuovo partito “Noi di” perché “avverte l’esigenza di un movimento politico che intercetti i tanti apolidi che hanno ingrossato le fila dell’astensionismo”. Dall’altra parte della cornetta risponde Paola, una che del centrismo ha fatto la sua cifra peculiare e che ha vissuto da protagonista la stagione della Margherita. Senatrice di lungo corso, segretaria della presidenza del Senato, è stata eletta in quota Udc. E, da quell’angolo di prospettiva, osserva la politica con la lungimiranza dei decani ...

