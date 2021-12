Barbara D’Urso, addio a Canale 5? Rivoluzione in arrivo per la presentatrice (Di domenica 5 dicembre 2021) Un’indiscrezione pazzesca vede Barbara D’Urso verso l’approdo ad un altro programma: la presentatrice darà davvero il suo addio a Canale 5? Recentemente, Mediaset ha comunicato le date delle sospensioni natalizie dei programmi. Prima dell’annuncio, c’era molta attesa riguardo il futuro di due delle più importanti presentatrici di Canale 5, ovvero Federica Panicucci e Barbara D’Urso. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Un’indiscrezione pazzesca vedeverso l’approdo ad un altro programma: ladarà davvero il suo5? Recentemente, Mediaset ha comunicato le date delle sospensioni natalizie dei programmi. Prima dell’annuncio, c’era molta attesa riguardo il futuro di due delle più importanti presentatrici di5, ovvero Federica Panicucci e. L'articolo proviene da Inews.it.

