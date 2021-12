Speed Skating, Coppa del Mondo junior Inzell 2021: vittoria di Laura Peveri sui 3000, podio di Federica Maffei sui 1000 (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Italia può festeggiare una vittoria ed un altro podio nella prima delle due giornate di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo junior di Speed Skating, che oggi ha visto andare in scena ad Inzell, in Germania, le prove sui 1000 e sui 3000 e le team pursuit per le categorie junior e neo-senior, maschili e femminili, per 12 gare totali. Sul veloce ghiaccio tedesco c’è spazio per la vittoria sui 3000 metri neo-senior donne con primato personale per Laura Peveri, che trionfa in 4:11.953, andando a precedere la russa Ekaterina Kosheleva, seconda in 4:12.760 (+0.80) e la norvegese Marte Bjerkreim Furnee, terza in 4:15.163 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Italia può festeggiare unaed un altronella prima delle due giornate di gare della seconda tappa delladeldi, che oggi ha visto andare in scena ad, in Germania, le prove suie suie le team pursuit per le categoriee neo-senior, maschili e femminili, per 12 gare totali. Sul veloce ghiaccio tedesco c’è spazio per lasuimetri neo-senior donne con primato personale per, che trionfa in 4:11.953, andando a precedere la russa Ekaterina Kosheleva, seconda in 4:12.760 (+0.80) e la norvegese Marte Bjerkreim Furnee, terza in 4:15.163 ...

