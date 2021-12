Serie A 2021/2022: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di sabato 4 dicembre 2021) Inizia la Serie A 2021/2022 e, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più a favore e chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni: ecco dunque la classifica costantemente aggiornata dei rigori a favore e contro della stagione 2021/2022 di Serie A, ricordando che la scorsa stagione al Milan furono assegnati ben 20 rigori e al Genoa e all’Hellas Verona 3. ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione 2021/2022 (tra parentesi i ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Inizia lae, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più ae chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni:dunque lacostantemente aggiornata deidella stagionediA, ricordando che la scorsa stagione al Milan furono assegnati ben 20e al Genoa e all’Hellas Verona 3.la, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione(tra parentesi i ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, il rigore è di casa. #Inzaghi 'specialista' del dischetto - Gazzetta_it : Torna il falconiere sospeso per il saluto romano. Dagli spalti ululati per Wallace - Gazzetta_it : “Quella volta che #Messias si fece sei piani con una lavatrice sulle spalle” - giorgio551 : RT @ANSA_ViaggiART: S’intitola “Amy: Beyond the Stage” la mostra retrospettiva su #AmyWinehouse al @DesignMuseum di Londra. Un tributo alla… - CFNFMCalcio : Il caso Salernitana: una passione che cerca padrone -