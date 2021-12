Iss: "In 2 settimane 40mila casi under 19. No vax rischia morte 9 volte più vaccinati 5 mesi" (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, “si osserva una forte diminuzione dell’efficacia” del vaccino “nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età. In generale, su tutta la popolazione, l’efficacia vaccinale passa dal 73,5% nei vaccinati con ciclo completo entro cinque mesi, al 43,9% nei vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi”. Lo rileva l’Iss nel report settimanale esteso sull’andamento epidemiologico pubblicato oggi. Nel caso di malattia severa, tuttavia, “la differenza fra vaccinati con ciclo completo da oltre e da meno di cinque mesi risulta minore.Si osserva, infatti, una decrescita dell’efficacia vaccinale di circa otto punti percentuali, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo 5dal completamento del ciclo vaccinale, “si osserva una forte diminuzione dell’efficacia” del vaccino “nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età. In generale, su tutta la popolazione, l’efficacia vaccinale passa dal 73,5% neicon ciclo completo entro cinque, al 43,9% neicon ciclo completo da oltre cinque”. Lo rileva l’Iss nel report settimanale esteso sull’andamento epidemiologico pubblicato oggi. Nel caso di malattia severa, tuttavia, “la differenza fracon ciclo completo da oltre e da meno di cinquerisulta minore.Si osserva, infatti, una decrescita dell’efficacia vaccinale di circa otto punti percentuali, in quanto l’efficacia per icon ciclo completo da ...

