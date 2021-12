Giovanni Ciacci, il triste annuncio in diretta tv: “Addio” (Di sabato 4 dicembre 2021) Giovanni Ciacci ha annunciato a sorpresa il suo Addio alla tv. L’occasione per il clamoroso annuncio è stata l’ultima puntata di ‘Ogni Mattina’, programma che proprio oggi ha chiuso i battenti e che per un anno lo ha visto tra i protagonisti con le sue note pagelle. “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione”, ha detto a un’incredula Adriana Volpe che gli chiedeva se la sua fosse una battuta o qualcosa di più. “Te lo giuro, è la verità”, ha continuato: “Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno ... Leggi su howtodofor (Di sabato 4 dicembre 2021)ha annunciato a sorpresa il suoalla tv. L’occasione per il clamorosoè stata l’ultima puntata di ‘Ogni Mattina’, programma che proprio oggi ha chiuso i battenti e che per un anno lo ha visto tra i protagonisti con le sue note pagelle. “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione”, ha detto a un’incredula Adriana Volpe che gli chiedeva se la sua fosse una battuta o qualcosa di più. “Te lo giuro, è la verità”, ha continuato: “Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno ...

