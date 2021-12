Coppa Davis 2021, un break per set e Medvedev porta la Russia in finale. Battuto Struff 6-4 6-4 (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono bastati 66? di gioco totale a Daniil Medvedev per battere Jan-Lennard Struff e portare la Russia in finale di Coppa Davis 2021 contro la Croazia. 6-4 6-4 il punteggio con cui il numero 2 del mondo si è sbarazzato di un avversario meno ostico di quanto non dica il punteggio. Primo set molto equilibrato fino al 4 pari con entrambi i tennisti che non concedono alcuna palla break. Il nono game però risulta essere decisivo per le sorti dell’intero set. Struff concede tre palle break consecutive. È bravo ad annullare le prime due ma nulla può sulla terza; Medvedev sale 5-4 e serve per il match. Come spesso è accaduto nel match, anche il turno di servizio sul 5-4 risulta essere molto ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono bastati 66? di gioco totale a Daniilper battere Jan-Lennardre laindicontro la Croazia. 6-4 6-4 il punteggio con cui il numero 2 del mondo si è sbarazzato di un avversario meno ostico di quanto non dica il punteggio. Primo set molto equilibrato fino al 4 pari con entrambi i tennisti che non concedono alcuna palla. Il nono game però risulta essere decisivo per le sorti dell’intero set.concede tre palleconsecutive. È bravo ad annullare le prime due ma nulla può sulla terza;sale 5-4 e serve per il match. Come spesso è accaduto nel match, anche il turno di servizio sul 5-4 risulta essere molto ...

Eurosport_IT : SINNER SCATENATO, L'ITALIA BATTE GLI USA ???????? L'azzurro schianta in poco più di un'ora Isner e porta l'Italia alla… - fanpage : #CoppaDavis, l'Italia batte gli USA con un #Sinner scatenato - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS COPPA DAVIS, ITALIA-CROAZIA: SINNER VINCE IL SECONDO MATCH Battuto Cilic in tre set (3-6, 7-6, 6-3… - sportface2016 : Un break per set basta a #Medvedev: la #Russia vola in finale, domani affronterà la #Croazia #DavisCupFinals - im_jordanv : HABEMUS FINAL! Sarà ???? v ???? la finale della Coppa Davis 2021. La nazione guidata da Medvedev ha battuto in meno di… -