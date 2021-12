Coppa Davis 2021, Marin Cilic: “Terza finale in cinque anni, questo è incredibile e non succede per caso” (Di sabato 4 dicembre 2021) La gioia della Croazia per la Terza finale di Coppa Davis in cinque anni, la prima col nuovo format, è chiara ed evidente. E a darle voce è Marin Cilic, l’uomo che già c’era nelle precedenti campagne del Paese (quella del 2016, con sconfitta in casa contro l’Argentina, e quella del 2018, vittoriosa in terra francese nell’ultima finale di un’era diversa). Queste le parole alla stampa presente a Madrid del numero 1 di Croazia: “Per noi essere in finale di Coppa Davis è enorme. La squadra ha lavorato in modo incredibile per arrivare fino a qui. Siamo alla Terza finale in cinque anni. ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) La gioia della Croazia per ladiin, la prima col nuovo format, è chiara ed evidente. E a darle voce è, l’uomo che già c’era nelle precedenti campagne del Paese (quella del 2016, con sconfitta in casa contro l’Argentina, e quella del 2018, vittoriosa in terra francese nell’ultimadi un’era diversa). Queste le parole alla stampa presente a Madrid del numero 1 di Croazia: “Per noi essere indiè enorme. La squadra ha lavorato in modoper arrivare fino a qui. Siamo allain. ...

