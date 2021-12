Brignola | “Contento per i nostri tifosi | da loro mi aspetto di più”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ entrato nell’ultima mezz’ora al posto di Improta per provare a dare lo slancio necessario alla rimonta. Enricoha analizzato il 2-1 del Benevento sul Pordenone ai microfoni di Ottochannel. Di seguito le sue dichiarazioni: Finale di gara – “Ho dato tutto nel finale per portare a casa questa vittoria e rendere felici iche se la meritano così come l’intero gruppo. Panchina – “Quando siamo in panchina incitiamo chi è in campo, ma appena il mister ci manda a scaldare inizia un’altra partita mentalmente. Io e Di Serio ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che avremmo dovuto per forza vincere. Succede sempre che ci sono questi sguardi, vuol dire che il gruppo è forte e che siamo una grande squadra” Pubblico – “Idevono essere la nostra arma ...