Tommaso Zorzi a R101: "Platinette? Non ci salutiamo" (Di venerdì 3 dicembre 2021) . Costanzo: "io sono dalla parte di Zorzi, ma Platinette quando vuole ha diritto di replica" Ieri sera è andato in onda "TZ101", l'appuntamento settimanale di Tommaso Zorzi all'interno di "Facciamo finta che", il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Zorzi, su invito dei conduttori, è tornato sullo scontro che la sera precedente aveva avuto con Mauro Coruzzi al "Maurizio Costanzo Show". Con questa premessa da parte di Maurizio Costanzo: "Io sono dalla parte di Zorzi". Ecco le parole di Tommaso: "Io non condivido nulla di quello che pensa Platinette su questo tema. La cosa che mi ha dato fastidio è stato ha il fatto di usare la parola f**** perché non è che se lo sei puoi dirlo. E' una parola che sarebbe ...

