Terapie avanzate | Assobiotec e ISS insieme per migliorare sviluppo

Dall'emofilia alle malattie della pelle e dell'occhio, fino a quelle neurodegenerative e neuromuscolari: patologie contro le quali oggi c'è un'arma in più, le Terapie avanzate, ovvero farmaci personalizzati, a base di materiale biologico che possono guarire il paziente con un'unica somministrazione. Con il webinar "Terapie avanzate in Italia: l'oggi e il domani", l'Istituto Superiore di Sanità e Assobiotec-Federchimica hanno riunito istituzioni, imprese e stakeholder con l'obiettivo di migliorare gli interventi in tutte le fasi delle Terapie avanzate: dalla preclinica allo sviluppo clinico, fino all'autorizzazione e alla somministrazione ai pazienti.

