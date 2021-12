Speed skating, primo podio in Coppa del Mondo per Davide Ghiotto! Record del mondo di Nils van der Poel sui 5000! (Di sabato 4 dicembre 2021) La terza tappa della Coppa del mondo 2021-2022 di Speed skating, scattata a Salt Lake City, negli USA, si apre col botto per l’Italia, che registra subito il podio di Davide Ghiotto, terzo nella Division A dei 5000 metri maschili. Per l’azzurro si tratta del primo podio in Coppa del mondo, che arriva nella gara in cui lo svedese Nils van der Poel va al Record del mondo in 6:01.566. A dominare è lo svedese Nils van der Poel, primo col Record del mondo in 6:01.566 (p. pr. Ted-Jan Bloemen, 6:01.86), ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) La terza tappa delladel2021-2022 di, scattata a Salt Lake City, negli USA, si apre col botto per l’Italia, che registra subito ildiGhiotto, terzo nella Division A dei 5000 metri maschili. Per l’azzurro si tratta delindel, che arriva nella gara in cui lo svedesevan derva aldelin 6:01.566. A dominare è lo svedesevan dercoldelin 6:01.566 (p. pr. Ted-Jan Bloemen, 6:01.86), ...

