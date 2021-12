PlayStation sta pianificando di lanciare un servizio simile a Xbox Game Pass (Di venerdì 3 dicembre 2021) Fonti vicine a PlayStation hanno fornito a Bloomberg documenti aziendali che rivelano il piano di lanciare un servizio simile a Xbox Game Pass per PS5 e PS4. Si tratta di un progetto il cui nome in codice è ‘Spartacus’ e, secondo fonti anonime, Sony intende averlo pronto per la primavera. Questo nuovo servizio sarebbe in realtà la combinazione di due abbonamenti esistenti: PlayStation Plus e PlayStation Now .Secondo i documenti forniti da queste persone, che hanno preferito rimanere anonime, Sony intende unire questi due servizi mantenendo però il marchio PlayStation Plus , lasciando da parte la piattaforma PlayStation Now. In questo modo, a partire dalla primavera, l’abbonamento che ... Leggi su gamesandconsoles (Di venerdì 3 dicembre 2021) Fonti vicine ahanno fornito a Bloomberg documenti aziendali che rivelano il piano diunper PS5 e PS4. Si tratta di un progetto il cui nome in codice è ‘Spartacus’ e, secondo fonti anonime, Sony intende averlo pronto per la primavera. Questo nuovosarebbe in realtà la combinazione di due abbonamenti esistenti:Plus eNow .Secondo i documenti forniti da queste persone, che hanno preferito rimanere anonime, Sony intende unire questi due servizi mantenendo però il marchioPlus , lasciando da parte la piattaformaNow. In questo modo, a partire dalla primavera, l’abbonamento che ...

Advertising

GAMESANDCON : PlayStation sta pianificando di lanciare un servizio simile a Xbox Game Pass - PlayStationBit : Finalmente una proposta seria per combattere il Game Pass! - foREVer__6661 : RT @IGNitalia: In primavera potrebbe arrivare un nuovo servizio in abbonamento per #PlayStation che, sostituendo #PSNow e #PSPlus, proverà… - Nextplayer_it : Sony sta progettando un nuovo servizio di abbonamento per PlayStation? - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: In primavera potrebbe arrivare un nuovo servizio in abbonamento per #PlayStation che, sostituendo #PSNow e #PSPlus, proverà… -