Noto, è morto il 17enne colpito da un proiettile dopo una lite (Di sabato 4 dicembre 2021) Non ce l'ha fatta il 17enne ferito alla testa da un colpo di pistola ieri sera a Noto : i medici del reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania hanno dichiarato la morte ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Non ce l'ha fatta ilferito alla testa da un colpo di pistola ieri sera a: i medici del reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania hanno dichiarato la morte ...

Advertising

Corriere : Noto, morto il 17enne ferito alla testa. Maxi blitz dei carabinieri nel rione: trovate pistole e munizioni - LaStampa : Noto, morto il 17enne ferito martedì da un colpo di pistola, i genitori decidono di donare i suoi organi. Nelle cas… - comunicalonews : E' morto il 17enne centrato da un colpo di pistola alla testa martedi' scorso in via Platone a Noto, nel Siracusano… - infoitinterno : Morto 17enne colpito durante sparatoria a Noto - lasiciliaweb - infoitinterno : Noto, morto il 17enne ferito in sparatoria: indagini tra case sfarzose, armi e omertà nel quartiere dei Camminanti -