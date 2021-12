Milan | Kjaer out sei mesi | il comunicato

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che nella giornata odierna, Simon #Kjær è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro… - Corriere : Kjaer operato domani ai legamenti: per il difensore del Milan stagione finita - FBiasin : “#Milan, brutte notizie per #Kjaer: infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro, sarà operato in artroscopia”.… - AndreaBonacalza : RT @leonzan75: Chi gestisce l'account di questi poveracci dovrebbe solo vergognarsi #Kjaer #Milan - Fraptus : Quindi il Milan da qui alla fine con Romagnoli o Gabbia titolari...e quando rifiaterà Tomori pure entrambi.. Brutta perdita Kjaer. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kjaer

Tuttosport

- conclude il- sta bene ed è motivato a iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi". . ari/com 03 - Dic - 21 19:19 3 dicembre 2021Napoli senza Osimhen, Aguissa, Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz,senzaoperato, Calabria, Bennacer, Giroud e con Tomori e Maignan appena recuperati. Inter senza De Vrij e Darmian, ...L'intervento è perfettamente riuscito per Simon Kjaer. Ma sono lunghissimi i tempi per il ritorno in campo e per il danese la stagione è da considerarsi già ...Arrivano bruttissime notizie in casa Milan. In seguito all'infortunio al legamento rimediato nella sfida contro il Genoa, Simon Kjaer ...