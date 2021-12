Insigne e Fabian non giocano con l’Atalanta. Canonico: “Il punto sugli infortuni” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz non gioca con l’Atalanta, l’annuncio viene fatto da Raffaele Canonico medico sociale del Napoli. Il dottor Canonico è stato ospite di Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ed ha fatto il punto sugli infortuni in casa Napoli. Per Napoli-Atalanta, ci saranno ben 7 indisponibili per Spalletti, dato che nemmeno Insigne e Fabian Ruiz riusciranno a recuperare. Secondo il medico del Napoli ci “sono troppe partite ed i giocatori non riescono a recuperare“. infortuni Napoli, parla il medico sociale Uno dei grandi infortunati è Kalidou Koulibaly che ha avuto una distrazione di secondo grado. Sul rientro di Koulibaly, Canonico dice: “Kalidou sta bene ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 dicembre 2021) LorenzoRuiz non gioca con, l’annuncio viene fatto da Raffaelemedico sociale del Napoli. Il dottorè stato ospite di Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ed ha fatto ilin casa Napoli. Per Napoli-Atalanta, ci saranno ben 7 indisponibili per Spalletti, dato che nemmenoRuiz riusciranno a recuperare. Secondo il medico del Napoli ci “sono troppe partite ed i giocatori non riescono a recuperare“.Napoli, parla il medico sociale Uno dei grandi infortunati è Kalidou Koulibaly che ha avuto una distrazione di secondo grado. Sul rientro di Koulibaly,dice: “Kalidou sta bene ...

Advertising

realvarriale : 2 punti persi da @sscnapoli che non risponde a @inter e @acmilan.Avanti di 2 reti la capolista perde per infortuni… - claudioruss : #Napoli Kalidou #Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sostit… - annatrieste : Osimhen non c'è, Anguissa non c'è, Koulibaly non c'è, Fabian non c'è e Insigne non c'è. È il nostro momento. Faccia… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, dott. Canonico: 'Insigne e Fabian solo affaticati ma out contro l’Atalanta, per Koulibaly un mese d… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, dott. Canonico: 'Insigne e Fabian solo affaticati ma out contro l’Atalanta, per Koulibaly un mese d… -