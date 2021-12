Gianna Nannini e Francesco De Gregori in duetto per l’iconica Diamante (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gianna Nannini e Francesco De Gregori uniscono le voci sulle note di un brano che ha fatto la storia della musica italiana. Da venerdì 10 dicembre sarà disponibile in radio e negli store digitali la nuova ed inedita versione di Diamante cantata in duetto da Gianna Nannini e Francesco De Gregori. Nella storia canzone italiana, il testo è di Francesco De Gregori e la musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese. Da oggi, venerdì 2 dicembre, a una settimana dalla pubblicazione, Diamante è disponibile in pre-save. Colleghi e amici, sia Gianna Nannini che Francesco De Gregori hanno segnato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)Deuniscono le voci sulle note di un brano che ha fatto la storia della musica italiana. Da venerdì 10 dicembre sarà disponibile in radio e negli store digitali la nuova ed inedita versione dicantata indaDe. Nella storia canzone italiana, il testo è diDee la musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese. Da oggi, venerdì 2 dicembre, a una settimana dalla pubblicazione,è disponibile in pre-save. Colleghi e amici, siacheDehanno segnato ...

