GF Vip | Manuel rivela | “Non provo più niente”

Leggi su solodonna

(Di venerdì 3 dicembre 2021)Bortuzzo si confronta con la new entry Biagio D’Anelli sulla storia che ha avuto con Lulù Selassié. Per l’ex sportivo la conoscenza può dirsi definitivamente conclusa a causa delle troppe pressioni esercitate dalla principessa: “Se mi voleva veramente bene non faceva certe cose”.Bortuzzo è deciso: con Lulù Selassié, nonostante i numerosi tentativi, è definitivamente finita. A parlare con l’ex nuotatore della Nazionale Italiana la new