Corrado Formigli assediato, svelata la conversazione privata: “Decido io, non la invito lei” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bufera sul giornalista di La7 Corrado Formigli dopo la diffusione di una conversazione privata: scopriamo insieme cos’è successo Corrado Formigli a “Piazza Pulita” (screenshot YouTube)Francesca Totolo, una nota scrittrice e giornalista ha accusato il conduttore di Piazza Pulita, Corrado Formigli di “grave diffamazione” nei suoi confronti. Durante la puntata di ieri, infatti, c’è stato un acceso confronto tra il giornalista Alessio Lasta e la giornalista di Sky Manuela Iatì. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Ma hai letto?!”: Myrta Merlino di nuovo nel caos, gaffe in diretta tv? Lasta ha accusato la Iatì di divulgare “fake news” riguardanti l’emergenza covid-19: “Hai postato un rapporto che dice che i morti in terapia intensiva in un mese sono per ... Leggi su specialmag (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bufera sul giornalista di La7dopo la diffusione di una: scopriamo insieme cos’è successoa “Piazza Pulita” (screenshot YouTube)Francesca Totolo, una nota scrittrice e giornalista ha accusato il conduttore di Piazza Pulita,di “grave diffamazione” nei suoi confronti. Durante la puntata di ieri, infatti, c’è stato un acceso confronto tra il giornalista Alessio Lasta e la giornalista di Sky Manuela Iatì. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Ma hai letto?!”: Myrta Merlino di nuovo nel caos, gaffe in diretta tv? Lasta ha accusato la Iatì di divulgare “fake news” riguardanti l’emergenza covid-19: “Hai postato un rapporto che dice che i morti in terapia intensiva in un mese sono per ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Cari no vax, basta aggredire. Perché questo è fascismo! L'editoriale di Corrado Formigli - AnnibaleSolo : Corrado Formigli, il più conosce il meno, forse glielo hanno detto solo adesso i genitori. - AnnibaleSolo : PiazzaPulita, 'dare della bast*** a Giorgia Meloni non è reato': sconcertante Corrado Formigli, ora si capisce tutto - RollerStefy : @ierogamos @fratotolo2 @corradoformigli Perché, c'è qualcosa che fa onore a Corrado Formigli??? - ierogamos : @fratotolo2 @corradoformigli Non ho seguito. Mi spiace Francesca. Una risposta come questa non fa onore a Corrado F… -