Atalanta, sabato ti giochi lo scudetto: a Napoli la prova del 9 (per dare un segnale) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Scontro diretto per lo scudetto. Incredibile, ma vero: l'Atalanta domani si giocherà la possibilità di avvicinarsi al primo posto in classifica, sfidando il Napoli in terra partenopea. Una partita assai sentita da tutto l'ambiente nerazzurro, dove grazie alla continuità degli uomini di Gasperini (8 risultati utili consecutivi di cui 4 vittorie di fila), la Dea L'articolo proviene da Webmagazine24.

