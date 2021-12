X Factor 2021, tutti i dettagli della semifinale dalle assegnazioni alla scaletta (Di giovedì 2 dicembre 2021) È tempo di semifinale per X Factor 2021, che con il sesto Live Show di giovedì 2 dicembre mette in scena una puntata (in diretta su Sky) all'insegna del «dentro o fuori». La finalissima al Mediolanum Forum è vicina, ma prima, per l'appunto, i concorrenti rimasti in gara dovranno sfidarsi per il titolo di finalista. In gara, infatti, sono rimasti cinque cantanti, ma i posti per la finale sono solo quattro. Dopo le doppie eliminazioni delle scorse puntate, solo Manuel Agnelli arriva alla penultima tappa con due concorrenti (Erio e la band dei Bengala Fire), mentre per gli altri giudici c’è un rappresentante a testa (Baltimora per Hell Raton, Fellow per Mika e gIANMARIA per Emma). Solo quattro concorrenti potranno accedere alla finale: lo scontro (semi)finale avviene, per l'ultima volta, sul palco del ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) È tempo diper X, che con il sesto Live Show di giovedì 2 dicembre mette in scena una puntata (in diretta su Sky) all'insegna del «dentro o fuori». La finalissima al Mediolanum Forum è vicina, ma prima, per l'appunto, i concorrenti rimasti in gara dovranno sfidarsi per il titolo di finalista. In gara, infatti, sono rimasti cinque cantanti, ma i posti per la finale sono solo quattro. Dopo le doppie eliminazioni delle scorse puntate, solo Manuel Agnelli arrivapenultima tappa con due concorrenti (Erio e la band dei Bengala Fire), mentre per gli altri giudici c’è un rappresentante a testa (Baltimora per Hell Raton, Fellow per Mika e gIANMARIA per Emma). Solo quattro concorrenti potranno accederefinale: lo scontro (semi)finale avviene, per l'ultima volta, sul palco del ...

Advertising

MontiFrancy82 : @XFactor_Italia 2021 – Intervista con #NikaParis giovane e talentuosa cantautrice: “Mika mi ha insegnato come mante… - MontiFrancy82 : La semifinale di @XFactor_Italia 2021 va in scena giovedì 2 dicembre alle 21.15 su @SkyItalia e in streaming su… - SMSNEWSOFFICIAL : @XFactor_Italia 2021 – Intervista con #NikaParis giovane e talentuosa cantautrice: “Mika mi ha insegnato come mante… - SMSNEWSOFFICIAL : La semifinale di @XFactor_Italia 2021 va in scena giovedì 2 dicembre alle 21.15 su @SkyItalia e in streaming su… - InkSonoro : Queste le canzoni che aiuteranno a decretare i 4 finalisti di X Factor 2021 ?? #XF2021 #xfactor2021 #xfactoritalia -